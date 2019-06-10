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Больше не может терпеть: Брэд Питт выдвинул ультиматум Джоли

Экс-супруг актрисы требует денежной компенсации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли
Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Громкий бракоразводный процесс самой красивой пары Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта еще не дошел до своего логического конца. Пара официально развелась и даже, по информации СМИ, наладила отношения ради детей. Но страсти в их отношениях все равно не угасли. 

Также недавно Анджели Джоли составила скандальное завещание. Подробности в сюжете:

Как информирует издание The Sun, Брэд Питт устал ждать подписей бывшей супруги и выдвинул ультиматум. Актер требует "подписать документы о разводе или выплатить ему денежную компенсацию".

Свое требование знаменитость передал актрисе с помощью юристов, не лично. А еще он намерен обратиться в суд для назначения окончательной даты и, если Анджелина не справится в установленные сроки, ее обяжут выплачивать денежную компенсацию за задержку.

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"Он был невероятно терпеливым в течение всего процесса развода, несмотря на то, что его неоднократно доводили до предела. Но ему наконец надоело, и, хотя Брэд относительно спокойный человек, он устал от того, что Анджелина затягивает процесс, который, как он теперь чувствует, стал для нее почти игрой", – рассказал собеседник издания. 

Также по данным инсайдера, Брэд Питт боится, что процесс затянется снова на несколько месяцев, поэтому он решил принять радикальные меры. 

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли хотела вернуть своего экс-супруга Брэда Питта. Поэтому она затягивала бракоразводный процесс. Также сообщалось, что папарацци "застукали" Брэда Питта с Анджелиной Джоли. Впервые их увидели вместе за два года развода. Бывшие супруги встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Джоли и Питт провели встречу в помещении с большими окнами. 

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Источник: The Sun
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