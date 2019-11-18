Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Российский ведущий показал свою девушку Екатерину

Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Известный российский ведущий и бывший гражданский супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который на днях обручился с новой возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой, больше не скрывает свои романтические отношения. Более того, артист даже признался, как они познакомились.

Семья Жанны Фриске переживает разлуку с ее сыном Платоном. Все подробности в видео:

Так, на странице бывшего супруга Жанны Фриске появилось черно-белое фото, на котором ведущий нежно целует свою белокурую избранницу в щеку. Отметим, что новость о его помолвке сообщили российские СМИ, сам артист пока эту информацию не подтвердил.

Дмитрий Шепелев с Екатериной Тулуповой Фото: instagram.com/dmitryshepelev

"Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?" — написал артист

Напомним, что совсем недавно в интернете опубликовали первые отрывки из книги Жанны Фриске, в которых подробно рассказывается о болезни певицы..

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