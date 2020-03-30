"Больше не увидите нас здесь": герцоги Сассекские опубликовали прощальный пост в Instagram

Меган Маркл и принц Гарри перестают пользоваться своим аккаунтом

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые 31 марта должны прекратить королевские обязанности, опубликовали прощальный пост на своей официальной странице в Instagram. Так, герцоги Сассекские объявили своим 11 миллионам подписчикам, что прекращают пользоваться аккаунтом.

"Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами",— написали Меган Маркл и принц Гарри в прощальном посте.

Пресс-секретарь герцога и герцогини подтвердил, что они не будут использовать аккаунт @sussexroyal.

"Герцог и герцогиня Сассексские больше не будут публиковать посты в Instagram на странице @sussexroyal, а также перестанут обновляться веб-сайт SussexRoyal.com", — заявил представитель.

Смотрите также видео: Меган Маркл прокомментировала переезд из Великобритании в Канаду

На прошлой неделе принц Гарри и его супруга Меган Маркл с их годовалым сыном Арчи Харрисоном переехали из Канады в США. Бывшая актриса обосновалась в своем родном городе Лос-Анджелесе, чтобы быть ближе к работе.

Переезд герцогов прокомментировал президент США Дональд Трамп. Согласно его заявлению, государство не намерено оплачивать охрану супругов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться