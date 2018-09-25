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"Большие перемены": стало известно, куда уехала Настя Каменских

Певица отправилась покорять другой континент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

На днях, популярная украинская певица Настя Каменских озадачила поклонников интересным сообщением в сети. Звезда опубликовала селфи, а в описании рассказала, что впереди ее ждут большие и очень приятные перемены".

Теперь же стало понятно, куда и зачем отправилась Настя. Артистка выпустила трек на испанском языке Peligroso, который уже успели назвать "плагиатом", и поехала покорять с ним США.

На своей странице в Instagram она разместила несколько фото и видео, на которых она позирует вместе с ведущими испаноязычных радиостанций и ТВ-передач.

Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux
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"Я в восторге от того, где я сейчас нахожусь – в студии  "Acceso total show" с презентацией моего нового хита Peligroso. Это необыкновенный опыт! Спасибо Telemundo за эфир. Спасибо за незабываемое интервью! Спасибо вам за все добрые слова. Я так рада видеть, что вам нравится моя песня. Оставайтесь с нами!", – написала звезда.

А также Настя добавила хештег "peligrosopromorun" (промотур песни Peligroso).

Кроме фото Каменских разместила и парочку видео, где она зажигает под собственный трек на ТВ:

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Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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певица Настя Каменских
Источник: "Сегодня"
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