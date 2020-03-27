Борис Акунин с женой заразились коронавирусом: последние новости о состоянии писателя

Акунин рассказал о самочувствии во время борьбы с коронавирусом

26 марта известный российский писатель Борис Акунин сообщил о том, что заразился коронавирусом. Однако стало известно, что Григорий Чхартишвили (настоящее имя писателя) и его супруга заболели еще 13 марта.

По словам Акунина, его жена переболела коронавирусом в легкой форме, а вот ему пришлось не так сладко. В течение десяти дней Борис боролся с высокой температурой, лишь на одиннадцатый у него появился врач, который прописал курс антибиотиков, и состояние писателя улучшилось.

Писатель Борис Акунин Фото: Instagram.com

"Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом). У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием – в этом случае приедет "скорая". Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное. Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ", – написал Борис на своей странице в Facebook.

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