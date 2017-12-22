Борис Апрель прокомментировал свое участие в "Голосі країни-8"

В январе состоится премьера восьмого сезона вокального проекта Украины "Голос країни", звездными тренерами которого стали музыкант и актер Сергей Бабкин, победительница Евровидения-2016 Джамала, которая готовится в первый раз стать мамой, шоумен и продюсер Потап, певица Тина Кароль, ведущими – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Одним из участников "слепых прослушиваний" нового сезона проекта стал Борис Апрель. Несколько лет назад певец решился на смену внешности. Так, на "Голосі країни-8" артист выступал уже как девушка Аня, а также рассказал, почему исчез с украинской сцены, и какие цели ставит перед собой в "Голосі країни-8": "Я долгое время провела в Америке. Удалила свои страницы в социальных сетях, меня уже не узнают на улицах. Когда принимала решение об участии в проекте, хотела оставить все как есть, но любовь к зрителям победила: именно по ним я очень скучала в течение этих лет. Моя цель в "Голосі країни" достаточно проста – мне хочется открыть свою душу зрителям Украины. Если своим выступлением я смогу поднять кому-то настроение, подарить вдохновение или утешить – для меня этого уже будет достаточно. Это будет моей личной победой".

Также Аня рассказала, что теперь выступает под новым псевдонимом Зианджа: "Имя Зианджа родилось в Китае. Я работала волонтером, преподавала английский язык детям дошкольного возраста из малообеспеченных семей. Тогда у меня были длинные волосы цвета блонд, и дети называли меня Энджел (Ангел). Таким образом Энджел трансформировалось в Зианджу", – поделилась Аня.