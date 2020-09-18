Борис Моисеев прикован к постели – состояние артиста критическое

Певец переживает также финансовые проблемы

Состояние 66-летнего российского артиста Бориса Моисеева стало критическим. Прикованный к постели певец после перенесенного инсульта чувствует себя намного хуже.

Как сообщает "Собеседник", адвокат Тамара Пухова на днях смогла пообщаться с другом артиста. По словам Тамары, "никакого просвета" в улучшении здоровья Моисеева нет.

Певец Борис Моисеев Фото: instagram.com/bmoiseevpro

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", – рассказала Тамара Пухова.

Также отмечается, что артист переживает не лучшие финансовые времена, ведь сейчас он лишен возможности выступать. Адвокат сказала, что денег Борису Моисееву хватает только на самое необходимое, и лечение – приоритетно.

"У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение", – добавила Тамара.

В 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние.

Ранее мы сообщали новые подробности состояния Бориса Моисеева после инсульта.

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