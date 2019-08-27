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Босоногая дива: почему Google посвятил дудл Сезарии Эворе

Сезария Эвора – всемирно известная вокалистка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Сезария Эвора
Сезария Эвора
Фото: Getty Images

Известная во всем мире вокалистка Сезария Эвора умерла еще восемь лет назад в результате сердечно-легочной недостаточности. А сегодня, 27 августа, Сезария Эвора могла бы отметить 78-летие. В честь дня рождения компания Google посвятила дудл певице. На нем изображена Сезария Эвора, поющая на фоне моря.

Google посвятил дудл Сезарии Эворе

Сезария Эвора – Босоногая дива

Легендарная исполнительница родилась на островах Зеленого Мыса и пела в таких музыкальных жанрах, как морна, фаду и модинья.

Сезария Эвора известна по прозвищу "Босоногая дива", так как неизменно выходила на сцену босиком. Таким образом легендарная вокалистка пыталась привлечь внимание к бедности на своей родине – Кабо-Верде (республика расположена на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки).

Сезария Эвора выступала босиком
Сезария Эвора выступала босиком
Фото: Getty Images

Сезария Эвора – биография

Сезария Эвора родилась в 1941 году в Минделу (город в Кабо-Верде) в семье музыканта и кухарки. После смерти отца и по причине бедности в семилетнем возрасте мать отдала девочку в приют. Начиная с 17 лет, Сезария Эвора работала певицей в барах.

Лишь в 43 года в Лиссабоне певица записала свой первый альбом. Спустя несколько лет Сезария Эвора отправилась в тур по Европе и обрела всемирную популярность в 1992 году, после выхода четвертого альбома "Мисс Перфумаду".

Из-за проблем со здоровьем в 2011 году певца объявила о завершении карьеры. Спустя несколько месяцев, 17 декабря 2011 года, Сезария Эвора умерла по причине сердечно-легочной недостаточности и артериальной гипертензии.

Ранее мы также писали, что Google опубликовал фантастический дудл, посвященный писателям – братьям Стругацким.

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