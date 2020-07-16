Босой Сергей Бабкин устроил уличные танцы в центре Харькова

В Харькове прошли съемки праздничного шоу ко Дню Независимости Украины

Украинский артист Сергей Бабкин выступил в саду имени Тараса Шевченко в Харькове. Музыкант неожиданно для всех исполнил свой хит "Єви і Адами", чем поразил всех отдыхающих в парке.

Бабкин катался по парку на велосипеде, когда его внимание привлекла уличная музыкант, исполняющая хит артиста. Сергей, недолго думая, взял гитару, снял обувь и присоединился к девушке. На импровизированной сцене из обычных ковров они исполнили песню "Єви і Адами". Буквально за пару минут знакомый голос привлек всех отдыхающих в парке.

Сергей Бабкин выступает в Харькове Фото: пресс-служба

Оказалось, что выступление Бабкина в Харькове состоялось не случайно – это были съемки праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое выйдет в эфире канала "Украина" в День Независимости, 24 августа.

"Эмоции очень крутые, даже не помню, когда последний раз участвовал в таком мероприятии. Тем более, в Харькове, в моем родном городе. Я здесь живу, в этом парке часто гуляю. Мне сразу понравилась концепция номера – все максимально открыто и по-настоящему, так, как оно есть на самом деле", – рассказал Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин выступил в Харькове Фото: пресс-служба

Концерт "З Днем народження, Україно!" пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко.

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

Кто еще из звезд примет участие в шоу, пока хранится в тайне. Артисты будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа вся страна соберется перед экранами канала "Украина" и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

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