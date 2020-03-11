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Бойфренд Бритни Спирс показал, как выглядел до встречи со звездой

26-летний фитнес-тренер выглядел совсем иначе

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

Возлюбленный американской певицы Бритни Спирс, которая недавно сломала плюсневую кость на стопе, Сэм Асгари показал свое фото до встречи со звездной. Фитнес-тренер выглядел совсем иначе.

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Так, на своей странице в Instagram 26-летний мускулистый парень опубликовал фото, на которых сравнил изображение себя нынешнего и до того, как начал заниматься спортом. В это сложно поверить, но возлюбленный Бритни Спирс имел проблемы с лишним весом.

INSTAGRAM

"Оглядываясь назад, я вижу, что многое изменилось. Один факт, о котором никто не говорит – это когда кто-то выглядит хорошо, ему не нужно прилагать усилий, чтобы быть привлекательным для друзей, противоположного пола или вообще людей. Но если у вас есть лишний вес, как у меня на фото слева, вам понадобится много индивидуальности", – написал Сэм.

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Отметим, впервые Бритни Спирс вышла в свет со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари в июле. Пара появилась на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Публика отметила, что артистка выглядела счастливой. Нежные поцелуи и трепетные касания – влюбленные совсем не скрывали своих чувств перед фотографами.

Ранее мы также писали, что Бритни Спирс открывает музей по мотивам своих клипов.

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