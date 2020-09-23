26-летний бойфренд Бритни Спирс забавно признался ей в любви: видео

Бритни поделилась видео, на котором она и Сэм Асгари дурачатся в постели

Бойфренд Бритни Спирс, 26-летний Сэм Асгари, записал с артисткой забавное видео. Ролик, где парень признается в любви звезде, появился на странице Бритни в Instagram.

Многие фанаты певицы обрадовались, увидев, насколько она счастлива со своим возлюбленным. На видео Сэм и Бритни бездельничают в постели и дурачатся с забавным видеофильтром, который меняет их лица и голоса.

Бритни Спирс с Сэмом Асгари Фото: AFP

Снимая поп-звезду на видео, Сэм говорит: "Боже мой, ты такая великолепная! Вот почему я влюблен в тебя".

Как мы сообщали ранее, сейчас Бритни борется за то, чтобы распоряжаться собственными финансами. Артистка также долгое время находится под опекой своей семьи и этот момент очень волнует ее поклонников, которые желают звезде обрести свободу и независимость от родных.

В последнее время многие поклонники были обеспокоены внешним видом артистки на фоне слухов о ее проблемах в семье. Но, по мнению подписчиков звезды, в последнем видео Бритни выглядит так, будто она действительно счастлива с Сэмом, и они оба прекрасно проводят время вместе.

"Что ты думаешь обо мне, ты думаешь, что я красивый?" – продолжает Сэм. В ответ Бритни громко смеется.

INSTAGRAM

Поклонники Бритни написали сотни восторженных комментариев к публикации: "Еще больше фото и видео Сэма и Бритни, пожалуйста, люблю вас, ребята", – написал один фанат. "По крайней мере, это немного лучше, чем мертвый взгляд в камеру", – добавил другой.

Напомним, ранее певица Шер сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс: "Она теперь дойная корова". Также мы делились видео, в котором Бритни Спирс впервые в жизни показала свое лицо без тонны косметики.

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