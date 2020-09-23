Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

26-летний бойфренд Бритни Спирс забавно признался ей в любви: видео

Сегодня, 19:27

Бритни поделилась видео, на котором она и Сэм Асгари дурачатся в постели

Бойфренд Бритни Спирс, 26-летний Сэм Асгари, записал с артисткой забавное видео. Ролик, где парень признается в любви звезде, появился на странице Бритни в Instagram.

Многие фанаты певицы обрадовались, увидев, насколько она счастлива со своим возлюбленным. На видео Сэм и Бритни бездельничают в постели и дурачатся с забавным видеофильтром, который меняет их лица и голоса.

Бритни Спирс с Сэмом Асгари
Бритни Спирс с Сэмом Асгари
Фото: AFP

Снимая поп-звезду на видео, Сэм говорит: "Боже мой, ты такая великолепная! Вот почему я влюблен в тебя".

Как мы сообщали ранее, сейчас Бритни борется за то, чтобы распоряжаться собственными финансами. Артистка также долгое время находится под опекой своей семьи и этот момент очень волнует ее поклонников, которые желают звезде обрести свободу и независимость от родных.

В последнее время многие поклонники были обеспокоены внешним видом артистки на фоне слухов о ее проблемах в семье. Но, по мнению подписчиков звезды, в последнем видео Бритни выглядит так, будто она действительно счастлива с Сэмом, и они оба прекрасно проводят время вместе.

"Что ты думаешь обо мне, ты думаешь, что я красивый?" – продолжает Сэм. В ответ Бритни громко смеется.

INSTAGRAM

Поклонники Бритни написали сотни восторженных комментариев к публикации: "Еще больше фото и видео Сэма и Бритни, пожалуйста, люблю вас, ребята", – написал один фанат. "По крайней мере, это немного лучше, чем мертвый взгляд в камеру", – добавил другой.

Напомним, ранее певица Шер сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс: "Она теперь дойная корова". Также мы делились видео, в котором Бритни Спирс впервые в жизни показала свое лицо без тонны косметики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бритни Спирс пыталась связаться с поклонниками: певице помешал бойфренд Бритни Спирс в бикини озадачила Сеть странными рисунками на теле: фото Сестра Бритни Спирс неожиданно высказалась о психическом здоровье певицы
шоу-бизнес Бритни Спирс Сэм Асгари
Реклама

Новости партнеров

Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Друга хвиля коронавірусу: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавірусу: вчені розповіли про нові симптоми

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

Вчера, 14:17Fun

"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

Вчера, 12:29Шоу-бизнес

"Мы с Сашей больше не вместе": Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

Вчера, 10:07Fun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

Вчера, 05:29Психология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

21 сентябряШоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

21 сентябряШоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

21 сентябряFun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

21 сентябряСтиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряПсихология

Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре

21 сентябряEvents

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

21 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

21 сентябряШоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

Новости партнеров

Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Фитнес-тренер Усманова в бикини показала тело во всей красе
Фитнес-тренер Усманова в бикини показала тело во всей красе
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Ведучий "Орла і решки" Сєрга назвав найбільш ненависну партнерку
Ведучий "Орла і решки" Сєрга назвав найбільш ненависну партнерку

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять