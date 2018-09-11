"Боже, какой же ты огромный": Блейк Лайвли поздравила Райана Рейнольдса с годовщиной
Звездные супруги любят подшутить и подколоть друг друга в соцсети
Голливудские звезды Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на днях отпраздновали шестую годовщину свадьбы. Актеры продолжают смеяться друг над другом в соцсетях. Об этом сообщается на People.
За несколько дней до годовщины свадьбы Блейк Лайвли оставила комментарий под одной из фотографий пользователя в Instagram, в котором с намеком рассказала об играх в постели с Рейнольдсом. На фотографии был изображен грузовик, на котором красовался ее любимый мужчина из рекламной кампании для алкогольной марки Aviation Gin.
Пользователи под сообщением добавили, что Лайвли сказала именно ту фразу, которую мечтают услышать все мужчины на свете.
Напомним, недавно 30-летняя Блейк Лайвли и 41-летний Райан Рейнольдс впервые за долгое время вышли в свет. Звездные супруги воспитывают трехлетнюю Джеймс и полуторагодовалую Инес. Вчера актеры отправились на показ фильма своего друга – актера и режиссера Стэнли Туччи "Последний портрет", который прошел в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.