"Боже, какой же ты огромный": Блейк Лайвли поздравила Райана Рейнольдса с годовщиной

Звездные супруги любят подшутить и подколоть друг друга в соцсети

Блейк Лавли и Райан Рейнольдс. Фото: instagram.com/blakelively/

Голливудские звезды Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на днях отпраздновали шестую годовщину свадьбы. Актеры продолжают смеяться друг над другом в соцсетях. Об этом сообщается на People.

За несколько дней до годовщины свадьбы Блейк Лайвли оставила комментарий под одной из фотографий пользователя в Instagram, в котором с намеком рассказала об играх в постели с Рейнольдсом. На фотографии был изображен грузовик, на котором красовался ее любимый мужчина из рекламной кампании для алкогольной марки Aviation Gin.

"Кому нужен минивэн? Теперь такой грузовик вожу я. Такой тонкий и прекрасный! И, Боже, какой же ты огромный", – пошутила неуемная Блейк.

Пользователи под сообщением добавили, что Лайвли сказала именно ту фразу, которую мечтают услышать все мужчины на свете.

Напомним, недавно 30-летняя Блейк Лайвли и 41-летний Райан Рейнольдс впервые за долгое время вышли в свет. Звездные супруги воспитывают трехлетнюю Джеймс и полуторагодовалую Инес. Вчера актеры отправились на показ фильма своего друга – актера и режиссера Стэнли Туччи "Последний портрет", который прошел в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.