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"Брак – лучшее, что со мной случалось": Камерон Диаз откровенно рассказал о семье и возрасте

Актриса совершенно не переживает, что последние годы не снималась в кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Фото: AFP

Голливудская красотка Камерон Диаз, которая недавно показала "честное" селфи, последние несколько лет не снимается в кино и очень редко дает интервью. Однако недавно звезда откровенно поговорила с журналистами издания InStyle о ее браке, что она думает о своем возрасте и о планах на будущее.

Смотрите видео об интересном положении Камерон Диас:

Также во время беседы Камерон Диаз рассказала про своего мужа Бенджи Мэддена, после брака с которым перестала радовать новыми фильмами и другими проектами. Хотя, по ее словам, в браке она очень счастлива и ей удалось найти гармонию.

"Наш брак – это лучшее, что со мной случалось. Мой муж – лучший и как человек, и как партнер. Конечно, семейная жизнь – это сложно. Это постоянная работа и очень важно найти того, кто готов делать эту работу вместе с тобой. В браке не может быть соотношение 60 на 40, это всегда 50 на 50. Я не знаю, была ли я готова к браку, когда выходила замуж за Бенджи, но я знала, что он особенный. Он хороший человек, с ним нет проблем и я благодарна ему за это", – призналась Камерон.

Камерон Диаз
Камерон Диаз
Фото: instagram.com/instylemagazine

Актриса не привязывает свое отсутствие в кинокартинах к замужеству и семейной жизни. Она позиционирует себя свободным человеком, который делает только то, чего действительно хочет сам.

"Это прекрасно, когда никто не знает, что я собираюсь сделать. Потому что теперь мое время полностью принадлежит мне. Я не участвую в продвижении фильмов, и, поскольку я не езжу в промотуры, я никому ничего не должна. Я больше этим не занимаюсь. Я живу своей жизнью", – добавила Диаз.

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Также 46-летняя Камерон Диаз свой возраст описывает, как особый опыт за спиной. "Я думаю, сорокалетние люди переживают лучший период в своей жизни. Вы просто становитесь самими собой. И вы уже можете что-то осознанно менять, потому что у вас есть опыт десятилетий за спиной. Вы уже понимаете, как все происходит и не зацикливаетесь на чем-то. Просто не волнуется об этом! И это такое облегчение", – заверила Камерон Диаз.

INSTAGRAM (@instylemagazine)

Напомним, недавно звезды оригинального фильма "Ангелы Чарли" Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью встретились в Лос-Анджелесе. Актрисы показали, что они в отличной форме.

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Источник: Сегодня
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