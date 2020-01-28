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Брат известной певицы приговорен к 25 годам тюрьмы за изнасилование падчерицы

Родственник Ники Минаж просит суд о помиловании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
Ники Минаж
Ники Минаж
Фото: instagram.com/nickiminaj

Старший брат популярной рэп-исполнительницы Ники Минаж, которая вышла замуж за бойфренда-насильника, приговорен к 25 годам лишения свободы за изнасилование своей 11-летней падчерицы. Отметим, что суд признал вину Джелани Маража спустя два года после того, как присяжные вынесли обвинительный вердикт по этому делу.

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Как сообщает TMZ, Ники Минаж на заседание суда и вынесение приговора не пришла. Адвокат мужчины зачитал в зале суда ее письмо, написанное в 2016 году в попытке добиться смягчения приговора. В том письме Ники назвала Джелани "самым терпеливым, нежным, искренним, самоотверженным человеком, которого она знает".

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Сам Джелани Мараж свою вину не признал, а его адвокат заявил о подготовке к апелляции.

"Хочу извиниться за боль, которую причинил. У меня была проблема с чрезмерным употреблением алкоголя", – заявил брат Ники Минаж, попросив суд о помиловании.

Отметим, что в 2017-м году бывшая падчерица Джелани Маража дала против него показания в суде и обвинила его в изнасиловании.

Ранее Мадонна и Ники Минаж поцеловались за кулисами MTV Video Music Award.

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