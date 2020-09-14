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Брат Кейт Миддлтон во второй раз отменил свадьбу

Сегодня, 09:00

Джеймс Миддлтон хотел жениться на своей девушке Ализе Тевене еще минувшим летом

Младший брат Кейт Миддлтон во второй раз отменил свадьбу. 33-летний Джеймс Миддлтон хотел жениться на своей девушке Ализе Тевене еще минувшим летом, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в планы влюбленных.

Джеймс сделал предложение Ализе в 2019 году. Они сразу же хотели провести церемонию, но именно тогда начался карантин. Второй раз перенести свадьбу Джеймсу пришлось, так как ситуация с коронавирусом все еще не улучшилась.

Об этом он написал на странице в Instagram:

"Год прошел с того момента, как я попросил Ализе выйти за меня... Какой же это был год! Два переезда, самоизоляция, две попытки сыграть свадьбу, новая собака, запуск компании, сбривание бороды и многое другое".

Джеймс Миддлтон и его невеста Ализе Тевене
Джеймс Миддлтон и его невеста Ализе Тевене
Фото: Instagram/jmidy

Джеймс также написал, что счастлив разделить все жизненные испытание с Ализе, и с нетерпением ждет новых приключений.

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Невеста Джеймса Миддлтона
Невеста Джеймса Миддлтона
Фото: Instagram/jmidy

О будущей жене Джеймса Миддлтона известно не много. Ализе Иевене переехала в Великобританию из Франции. Пара познакомилась в лондонском клубе, с тех пор встречается около двух лет.

Какие звездные свадьбы отменили из-за коронавируса, смотрите в сюжете:

Ранее невеста Владимира Остапчука объявила о переносе даты их свадьбы. Из-за COVID-19 свадьбу также отменили Виктор Павлик и Екатерина Репяхова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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