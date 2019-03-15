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Брайана Сингера уволили из ремейка "Рыжей Сони"

Продюсеры фильма уволили Сингера с поста режиссера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
Брайан Сингер
Брайан Сингер
Фото: instagram.com/bryanjaysinger/

Скандал вокруг режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера не мог не оставить свой след на его карьере. Дело в том, что режиссера обвинили в изнасиловании несовершеннолетних парней. Конечно же, сам Брайан Сингер по-своему прокомментировал эти обвинения, сказав, что журналист, который написал текст о его сексуальных связях с несовершеннолетними, является гомофобом и уже более 20 лет имеет странную одержимость им.

Так вот, Сингер сейчас покинул кресло режиссера ремейка героического фэнтези "Рыжая Соня". Ранее сообщалось, что киностудия Millennium Films приостановила работу над фильмом.

По данным THR, отстранение Сингера напрямую не связан с секс-скандалом вокруг его фамили, а просто продюсеры не смогли найти дистрибьютора для картины. Но, опять же, из-за того, что режиссером проекта был Сингер. Замкнутый круг. Дальнейшая судьба фильма пока не ясна.

Напомним, ранее из-за обвинения Брайана Сингера байопик о Фредди Меркьюри исключили из числа номинантов премии американской ЛГБТ-организации GLAAD - GLAAD Media Awards. После этого, исполнитель главной роли в фильме "Богемная рапсодия" Рами Малек прокомментировал этот секс-скандал.

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Источник: Сегодня
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