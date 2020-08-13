Брэд Питт, принц Уильям и другие: ТОП-15 звезд, которые оказались левшами
13 августа в мире отмечают Международный день левши
Сегодня, 13 августа, в мире отмечают Международный день левши. Людям, которые все основные действия выполняют левой рукой иногда бывает довольно нелегко. Ведь почти все, что нас окружает более удобно использовать правшам.
Левшей в мире – всего 15%, но среди знаменитостей их оказалось очень много. Действия правой руки в основном регулируется левым полушарием мозга, а действия левой – соответственно правым.
Говорят, что левое полушарие отвечает за логику и анализ, а вот правое – за творчество. Наверное, поэтому среди представителей творческих профессий так много левшей.
В честь Международного дня левшей Сегодня.Lifestyle предлагают вам узнать, кто из звезд является левшой.
Среди тех, кто предпочитает выполнять основные действия левой рукой – принц Уильям, Брэд Питт, Николь Кидман, Леди Гага, Джастин Бибер и другие. Среди украинских звезд левшами оказались Андре Тан, DZIDZO и Павел Зибров.
Если у вас есть друзья, родные, знакомые, коллеги, у которых левая рука работает больше, чем правая, обязательно поздравьте их с Днем левши. Сегодня.Lifestyle подготовили прикольные поздравления, веселые открытки, стихи и пожелания в праздник всех левшей.
С какими неудобствами они встречаются, смотрите в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное