Брэд Питт, принц Уильям и другие: ТОП-15 звезд, которые оказались левшами

13 августа в мире отмечают Международный день левши

Сегодня, 13 августа, в мире отмечают Международный день левши. Людям, которые все основные действия выполняют левой рукой иногда бывает довольно нелегко. Ведь почти все, что нас окружает более удобно использовать правшам.

Левшей в мире – всего 15%, но среди знаменитостей их оказалось очень много. Действия правой руки в основном регулируется левым полушарием мозга, а действия левой – соответственно правым.

Говорят, что левое полушарие отвечает за логику и анализ, а вот правое – за творчество. Наверное, поэтому среди представителей творческих профессий так много левшей.

В честь Международного дня левшей Сегодня.Lifestyle предлагают вам узнать, кто из звезд является левшой.

Среди тех, кто предпочитает выполнять основные действия левой рукой – принц Уильям, Брэд Питт, Николь Кидман, Леди Гага, Джастин Бибер и другие. Среди украинских звезд левшами оказались Андре Тан, DZIDZO и Павел Зибров.

Принц Уильям Фото: Getty Images, Instagram Актер Брэд Питт Фото: Getty Images, Instagram Николь Кидман Фото: Getty Images, Instagram Леди Гага Фото: Getty Images, Instagram Джастин Бибер Фото: Getty Images, Instagram Джулия Робертс Фото: Getty Images, Instagram Анджелина Джоли Фото: Getty Images, Instagram Хью Джекман Фото: Getty Images, Instagram Голливудская актриса Деми Мур Фото: Getty Images, Instagram Лучшие фильмы с Томом Крузом Фото: Getty Images, Instagram 50-летняя Селин Дион Фото: Getty Images, Instagram Телеведущая Опра Уинфри Фото: Getty Images, Instagram Павло Зибров Фото: Getty Images, Instagram Дизайнер Андре Тан Фото: Getty Images, Instagram Певец DZIDZIO Фото: Getty Images, Instagram 1/15

Если у вас есть друзья, родные, знакомые, коллеги, у которых левая рука работает больше, чем правая, обязательно поздравьте их с Днем левши. Сегодня.Lifestyle подготовили прикольные поздравления, веселые открытки, стихи и пожелания в праздник всех левшей.

С какими неудобствами они встречаются, смотрите в видеосюжете:

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