"Оптимистично настроен": Брэд Питт заговорил о примирении с Анджелиной Джоли

Голливудский актер не исключает возможности снова сойтись с Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Расставание самой крепкой пары Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта обсуждает весь мир, а поклонники даже сейчас не теряют надежд на их воссоединение. И, кажется, лед тронулся! Знаменитый актер признался, что не против снова сойтись с секс-символом Голливуда.

Брэд Питт полтора года состоял в клубе анонимных алкоголиков после разрыва с Джоли:

Отметим, что звездные супруги официально развелись пол года назад – в апреле. Бракоразводный процесс затянулся на два года и оброс скандальными заявлениями со стороны Брэда Питта и Джоли. Актриса сразу же вернула себе девичью фамилию и пыталась ограничить общение Брэда с детьми. Но страсти утихли, а экс-супруги мирно решили все грядущие вопросы. Более того, актер даже не исключает возможности помириться со своей экс-супругой и снова возобновить семейные отношения.

"Ох, я оптимистично настроен к такой ​​возможности (примириться с Анджелиной Джоли, – Ред.). Я очень оптимистичен", – ответил Брэд Питт на вопрос журналистов во время съемки для журнала GQ.

Ранее мы также писали, что Брэда Питта смутило поведение голливудской актрисы.

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