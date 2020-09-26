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Брэд Питт не намерен жениться на Николь Потуральски – СМИ

Сегодня, 14:59

Источник рассказал, почему 56-летний актер не торопится звать замуж 27-летнюю модель

В сети не престают обсуждать роман Брэда Питта и Николь Потуральски. В конце лета стало известно, что голливудский актер уже более полугода встречается с немецкой моделью, которая младше его на 29 лет, а кроме того, замужем за 68-летним ресторатором.

Однако 56-летний Питт не торопится делать новый шаг в отношениях, и уж точно не намерен звать Потуральски замуж. Об этом изданию Us Weekly сообщил источник. По его словам, "вряд ли Брэд когда-нибудь снова женится".

Брэд Питт / Николь Потуральски
Брэд Питт / Николь Потуральски
Фото: Getty Images, instagram.com/nico.potur

Инсайдер также отметил, что Брэд "реалистично относится к отношениям", поскольку его возлюбленная живет в Германии, и у него самого "очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться". Тем не менее актер счастлив, так как вместе с Николь может чувствовать себя любимым.

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Подробнее о новом романе Брэда Питта – в ролике:

Ранее сообщалось, что Брэд Питт пригласил свою новую девушку в замок, где сыграл свадьбу с Джоли.

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