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Брэд Питт полтора года состоял в клубе анонимных алкоголиков после разрыва с Джоли

Голливудский актер утверждает, что больше не зависим от алкоголя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

О том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались из-за пристрастия актера к алкоголю, известно давно. Однако недавно выяснилось, что после того, как Джоли подала на развод, Брэд Питт полтора года состоял в клубе анонимных алкоголиков. Об этом актер сообщил The New York Times.

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По словам Брэда Питта, сейчас он ведет трезвый образ жизни. Актер также рассказал, что его группа состояла исключительно из мужчин, и Питт был тронут их уязвимостью.

"Все эти люди сидели без дела, были открытыми и честными, такого я никогда не слышал. Это было безопасное место, где практически не было осуждений и, следовательно, ты уже не так осуждаешь себя", – сказал Брэд.

Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли
Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Удивительно, но никто из группы не продавал рассказы Питта прессе. Мужчины доверяли друг другу, и в этом доверии он обрел катарсис. "На самом деле это было действительно легко, просто определять свои негативные качества. В этом есть большая ценность", – признался актер.

Ранее мы также писали, что Брэда Питта смутило поведение голливудской актрисы.

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