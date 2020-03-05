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Брэд Питт повлиял на важное решение Дженнифер Энистон – СМИ

Экс-супруг актрисы подтолкнул звезду к возвращению в "Друзья"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:57

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон, за громким разводом которых наблюдал весь Голливуд, спустя долгие годы налаживают контакт. В СМИ даже просочились слухи, что актеры планируют воссоединиться, но пока никаких официальных подтверждений со стороны звезд не было. Помирила экс-супругов близкая подруга Энистон и звезда культового сериала "Друзья" Кортни Кокс. Именно она сыграла ключевую роль в том, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт начали разговаривать после болезненного развода.

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А вот принять участие в съемках эпизода "Друзей" актрису подтолкнул именно Брэд Питт. Как сообщает издание Closer Magazine, секс-символу Голливуда удалось убедить экс-жену, что сериал до сих пор интересен мировой публике. Ко всему, Питт уговорил Энистон посетить вечеринку по случаю 25-летия культового сериала.

"Дженнифер попросила у Брэда совет, когда они вместе праздновали ее день рождения в прошлом году. Он сказал, что, по его мнению, будет хорошей идеей почтить успех проекта и что поклонники, как и прежде, высоко ценят эту ленту", – рассказал источник издания.

Брэд Питт прокомментировал информацию о романе с Дженнифер Энистон. Детали в видео:

Ранее мы также писали, что Брэд Питт признался, в каких отношениях с Дженнифер Энистон.

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