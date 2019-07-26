Брэд Питт признался, почему его нет в соцсетях

Актер рассказал, почему он не хочет создавать аккаунты в социальных сетях

Брэд Питт Фото: AFP

Голливудский актер Брэд Питт, у которого появилось новое хобби, один из немногих звезд, у которых нет своего аккаунта в соцсетях. Так, на премьере фильма "Однажды в Голливуде" Брэд Питт рассказал журналисту издания E! News, что завести аккаунт в социальных сетях – не главное в его списке дел.

Смотрите видео о том, как из-за звездной болезни Брэд Питт ложится в больницу:

"Этого никогда не случится. Хотя я никогда не говорю "никогда". Жизнь хороша и без этого, так что я просто не вижу смысла", – поделился актер.

В ходе беседы корреспондент попросил Питта как звезду мирового уровня дать совет другим актерам по выживанию в знаменитом городе, на что тот ответил: "Не уверен, что смогу ограничиться всего одним советом. Всегда нужно продолжать работать из всех сил. И в конце концов все будет в порядке".

Напомним, весной 2019 года Брэд Питт официально развелся с супругой - актрисой Анджелиной Джоли. Ранее Джоли и Питт подписали соглашение об опеке над детьми и разделе общего имущества. Напомним, что звездные родители воспитывают 7-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 12-летнего Шайло и 10-летних Вивьен и Нокса, которые, согласно договоренностям, проживают с Анджелиной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram