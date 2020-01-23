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Брэд Питт прокомментировал информацию о романе с Дженнифер Энистон

Брэд Питт не обращает внимания на разговоры о воссоединении с Дженнифер Энистон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:10
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Последнюю неделю публика активно обсуждает появившиеся кадры, на которых экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон нежно обнимаются. Пару запечатлели за кулисами церемонии вручения премии Гильдии киноактеров The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Звезды обменялись теплыми приветствиями, а перед выходом Энистон на сцену Брэд Питт нежно держит ее руку.

Брэд Питт и Анджелина Джоли объединяются. Подробности в сюжете:

Дженнифер Энистон уже дала первый комментарий, а теперь и Брэд Питт отреагировал на информацию о романе с бывшей супругой. Правда, весьма неоднозначно. По словам актера, он наивен и предпочитает не узнавать, что о нем пишет пресса. Об этом он сообщил изданию ET.

"Я не знаю. Я блаженно наивен и останусь таким", – сказал 56-летний актер, отметив также, что не читает заголовки в СМИ.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

При этом источники издания сообщили, что Джен старалась всячески избегать Брэда, так как понимала, что их общение вызовет шквал слухов о романе.

"Джен часто фотографируют, поэтому она старалась избегать Брэда, потому что она никогда не хотела порождать какие-либо слухи", – говорит источник, добавляя, что Энистон и Питт смеялись, когда услышали новость о возобновлении романтических отношений.

Ранее мы также писали, что Брэд Питт признался, в каких отношениях с Дженнифер Энистон.

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