Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Пара встречалась почти год

56-летний Брэд Питт и его 27-летняя пассия, немецкая модель Николь Потуральски расстались, сообщает Page Six.

По словам источника из окружения звездной парочки, отношения Брэда и Николь закончились. Отметим, что впервые пару заметили вместе в августе этого года, хотя, говорят, что вместе они были почти год.

"Их отношения никогда не были настолько серьезными, как предполагали многие", – сказал инсайдер.

Брэд Питт / Николь Потуральски Фото: Getty Images, instagram.com/nico.potur

Не уточняется, когда именно пара решила прекратить встречаться. Также не уточняется причина разрыва. Возможно, Питта все-таки смущал тот факт, что Николь замужем! Как мы писали, у красотки-модели есть супруг Роланд Мэри, ему 68 лет, и он ресторатор. Или это ирония судьбы, или же просто совпадение, но именно в ресторане Роланда Borchard Брэд не раз отдыхал во время съемок фильма в Берлине в 2009 году!

Но тут не удивляйтесь, так как у Потуральски с мужем – открытый брак, поэтому в этом случае никто не был против ее романа с Брэдом.

Ранее Сегодня.Lifestyle предлагали узнать побольше о теперь уже бывшей девушке голливудского актера Брэда Питта.

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