Брэд Питт сделал дочери особый подарок в день ее рождения

Голливудский актер устроил Шайло сюрприз

Несколько дней назад, 27 мая, дочери голливудских экс-супругов Брэда Питта и Анджелины Джоли исполнилось 14 лет. После громкого развода Джоли длительное время не хотела допускать актера к общению с их детьми, но в результате они помирились ради них.

В день рождения дочери самый сексуальный мужчина Голливуда устроил для шестерых детей праздник. Как сообщает источник The Daily Mail, Анджелина Джоли не помешала детской вечеринке и отпустила своих потомков к бывшему супругу. Брэд пригласил на праздник. 14-летняя Шайло, 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен, 15-летняя Захара, 16-летний Пакс и даже 18-летний Мэддокс, который долгое время не общался с отцом. Для детей Брэд Питт приготовил пиццу, а также заказал любимый торт именинницы.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: Getty Images

Кроме того, звездный отец преподнес дочке незабываемый подарок, о котором Шайло всегда мечтала – винтажную камеру. Но это был не единственный подарок – актер преподнес имениннице серию домашних уроков игры на гитаре с лучшим преподавателем Лос-Анджелеса.

Брэд Питт намерен взять паузу в актерской карьере:

"Брэд действительно хотел, чтобы день рождения Шайло был особенным, и планировал праздник заранее. Он до сих пор не может поверить, что его дочь уже такая взрослая! Шайло увлекается фотографией, поэтому Брэд купил ей винтажную камеру Polaroid и создал альбом из всех ее лучших фото. Также он подарил ей серию домашних уроков игры на гитаре с лучшим преподавателем в Лос-Анджелесе", – поделился источник.

Напомним, что недавно Шайло официально сменила имя на мужское.

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