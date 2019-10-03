Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец – СМИ

Голливудскую актрису устраивал гражданский брак

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая планирует завести седьмого ребенка, сделала неожиданное заявление касательно их отношений с Брэдом Питтом. Оказывается, что выходить замуж за актера голливудский секс-символ не собиралась, ее вполне устраивал гражданский брак.

Анджелина Джоли выдвинула ультиматум Брэду Питту. Подробности в видео:

По информации издания Us Weekly, Брэд Питт оказывал на актрису давление и в итоге вынудил ее пойти с ним под венец. До этого звездные супруги говорили, что решили сыграть свадьбу, так как на этом настаивали их шестеро детей.

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Отметим, что Брэд Питт и Анджелина Джоли спустя 10 лет совместной жизни поженились в 2014 году во Франции. А уже в 2016 году Анджелина подала на развод. Как признался ранее актер, в их расставании он сам во многом виноват и даже посещал собрания Общества анонимных алкоголиков. Роман с Питтом завязался у Анджелины на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит", когда Брэд еще был женат на Дженнифер Энистон.

Напомним, что на днях Брэд Питт заговорил о примирении с Анджелиной Джоли.

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