Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении: фото
Голливудский актер на публике проявлял трепетное отношение к Энистон
После новости о том, что экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе усыновить ребенка, голливудские актеры подогрели еще больший интерес к их паре. Многие поклонники считают, что звезды вскоре объявят о воссоединении.
Недавно Брэд Питт дал откровенное интервью:
А поводом для таких подозрений послужило поведение Брэда Питта и Дженнифер Энистон за кулисами церемонии вручения премии Гильдии киноактеров The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе.
Фотографам удалось запечатлеть момент, когда звезда фильма "Однажды в Голливуде" и Дженнифер обмениваются приветствиями, а перед выходом Энистон на сцену Брэд Питт нежно удерживает ее руку. Таким образом, многие посчитали, что между голливудскими звездами вновь воспылали былые чувства.
Напомним, недавно стали известны пикантные подробности начала любовных отношений Брэда Питта и Анджелины Джоли. Также ранее Брэд Питт публично прокомментировал отношения с бывшей возлюбленной – звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.