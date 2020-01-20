Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении: фото

Голливудский актер на публике проявлял трепетное отношение к Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

После новости о том, что экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе усыновить ребенка, голливудские актеры подогрели еще больший интерес к их паре. Многие поклонники считают, что звезды вскоре объявят о воссоединении.

Недавно Брэд Питт дал откровенное интервью:

А поводом для таких подозрений послужило поведение Брэда Питта и Дженнифер Энистон за кулисами церемонии вручения премии Гильдии киноактеров The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе.

Голливудские актеры за кулисами кинопремии Фото: Getty Images

Фотографам удалось запечатлеть момент, когда звезда фильма "Однажды в Голливуде" и Дженнифер обмениваются приветствиями, а перед выходом Энистон на сцену Брэд Питт нежно удерживает ее руку. Таким образом, многие посчитали, что между голливудскими звездами вновь воспылали былые чувства.

Брэд Питт нежно прикоснулся к руке экс-жены Фото: Getty Images

Напомним, недавно стали известны пикантные подробности начала любовных отношений Брэда Питта и Анджелины Джоли. Также ранее Брэд Питт публично прокомментировал отношения с бывшей возлюбленной – звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

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