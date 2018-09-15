Брэдли Купер сделал сенсационное заявление об Ирине Шейк

По словам актера, собственная семья – это то, о чем он всегда мечтал

Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото: Getty

43-летний голливудский актер Брэдли Купер редко предпочитает говорить о личной жизни, но недавно он разоткровенничался с журналистами и немного рассказал о своей семье. Во время недавного эфира на радио National Public Radio, звезда сделал откровенное признание.

"Быть отцом и иметь собственную семью – это настоящее чудо. То, о чем я всегда мечтал. Семья открыла меня с новой стороны", – рассказал Купер.

Он отметил, что именно семья помогла ему стать более искренним и настоящим, как актёр.

Напомним, что супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер не рассказывают журналистам о своей дочери Леи, но на публике они появляюся довольно часто. Так, папарацци сфотографили пару с полуторагодовалой дочерью Леей на открытие Венецианского кинофестиваля. Ирина не публикует фото с дочерью в социальных сетях, а папарацци лишь изредка удается "подловить" модель и актера с дочерью на прогулке.

Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. Весной прошлого года у них появилась на свет дочь Лея.