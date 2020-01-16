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Брэдли Купера заподозрили в новом романе с "девушкой Бонда"

Узнайте о новом увлечении именитого актера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Брэдли Купер и Ана де Армас
Брэдли Купер и Ана де Армас
Фото: Instagram

После четырех лет совместной жизни и громкого расставания модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер начали налаживать свою личную жизнь порознь. Ко всему, недавно певица Леди Гага призналась, что с коллегой по сцене у них не было романтических отношений, они просто воссоздали для поклонников красивую картинку. После этого признания таблоиды перестали приписывать Куперу и Леди Гаге роман.

Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:

Однако в центре внимания теперь оказалась новая женщина – "девушка Бонда" Ана де Армас. Брэдли Купер напрочь отказывается говорить о личной жизни публично, но очевидцам удалось заметить новое увлечение звезды.

Вместе с 31-летней кубинской актрисой Купера заметили на торжественном завтраке Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз. По словам инсайдеров, актеры мило общались и флиртовали друг с другом.

INSTAGRAM

"Они достаточно долго разговаривали в вестибюле гостиницы. И не казалось, что они куда-то спешат. Брэдли был очень увлечен Аной, а она много смеялась. Очевидно, что между ними есть химия", – цитирует слова очевидцев издание Daily Mail.

Отметим, что после выхода на экраны фильма "Звезда родилась" актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисой и певицей Леди Гагой, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников.

А несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

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