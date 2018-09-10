"Мне повезло": британская певица Софи Эллис-Бекстор станет мамой в пятый раз

Певица сообщила в соцсети, что ждет ребенка

Софи Эллис-Бекстор. Фото: Instagram/sophieellisbextor

Знаменитая британская певица Софи Эллис-Бекстор, которая недавно показала фотографии с прогулки Киевом, сообщила, что снова беременна. Это будет для 39-летней артистки уже пятый ребенок.

Этой новостью звезда поделилась в своем Instagram, ответив на комментарий одного из любознательных поклонников. Он отметил, что для полного счастья Софии и Ричарду не хватает еще дочки, и даже посоветовал ей перед зачатием принять горячую ванну.

"Мне повезло, что я жду своего пятого ребенка. Также мне повезло, что у нас с мужем уже подрастают четверо здоровых сыновей. Иногда я получаю вот такие комментарии, написанные из самых благих намерений, но это действительно смешно – программировать пол ребенка. Я искренне надеюсь, что мой новый ребенок будет так же счастлив и здоров, как и его братья, поэтому я всегда стараюсь придумать хороший ответ на эти глупые советы. Во всяком случае уверена, что и дети мои об этом знают, я никогда бы не хотела, чтобы кто-то из них был кем-то другим", – ответила Софи.

Скриншот из соцсети

Отметим, что впервые о беременности Эллис-Бекстор заявила еще в августе во время интервью BBC, но тогда этому никто не придал значения, поскольку певица только вернулась на сцену после большого перерыва. Артистка со своим возлюбленным, бас-гитаристом британской группы The Feeling Ричардом Джонсоном воспитывает четырех сыновей: 14-летнего Санни, 9-летнего Кита, 6-летнему Рея и 2-летнему Джесси.

Напомним, Софи Эллис-Бекстор примерила традиционную украинскую вышиванку в клипе Come With Us. Кроме того, мы сообщали, что подопечные Могилевской сделали Бекстор магический подарок.