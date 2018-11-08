Британский музыкант Бенджамин Клементин представил прощальную композицию

Артист заявил об уходе со сцены

Бенджамин Клементин. Фото: Getty

Известный британский композитор и музыкант Бенджамин Клементин (Benjamin Clementine) стал хедлайнером Atlas Weekend в Киеве, заявил о своем уходе со сцены. На прощание исполнитель презентовал собственную интерпретацию стихотворения Оскара Уайльда. О своем решении Бенджамин сообщил фанатам в Facebook 5 ноября.

"Я рад представить вам последнюю песню Бенджамина Клементина. С моей большой любовью к великому Оскару Уайльду, я наткнулся на это стихотворение в одной из своих личных коллекций",

– признался в своем письме артист.

Обладатель премии Mercury Prize назвал Eternity своей финальной работой. В эмоциональной композиции вокал Клементина и его игру на фортепиано дополнил струнный оркестр во главе с виолончелисткой Барбарой Ле Ливр.

"Как всегда, моя музыка – для меня и моих фанатов! Спасибо за Вашу поддержку в течение многих лет. Я знаю, что мы встретимся снова в каком-то следующем измерении вечности!" – подытожил свое сообщение растроганный Клементин.

Напомним, легендарный британский певец Элтон Джон решил прекратить гастроли и уйти со сцены.