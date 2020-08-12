Британский певец Эд Ширан впервые станет отцом – СМИ

Ребенок должен появиться на свет в конце лета

Знаменитый британский певец Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн впервые станут родителями, сообщает The Sun.

После того, как 29-летний певец и автор песен объявил о перерыве в карьере, он решил уделить время семье. По словам источника из окружения пары, жена артиста Черри находится на последних неделях беременности.

Источник сообщил, что супруги редко появляются на публике из-за того, что большую часть времени проводят сейчас в своем доме в графстве Саффолк.

Эд Ширан Фото: Getty Images

"Эд и Черри на седьмом небе от счастья. Они очень взволнованы, но держат все в тайне", – рассказал инсайдер.

Сообщается, что пара буквально на днях поделилась радостной новостью со своим друзьям. Ребенок должен появиться на свет в конце лета.

Эд Ширан и Черри Сиборн обручились 21 января 2018 года. Черри – бывшая хоккеистка и школьная подруга Эда. Пара поженилась спустя год после помолвки.

Эд Ширан рассказал о свадьбе – смотрите видео:

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Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз.

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