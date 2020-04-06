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Едва разговаривает: британскую певицу госпитализировали с коронавирусом

Марианна Фейтфулл могла заразиться от сиделок

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:30

73-летняя певица Марианна Фейтфулл заразилась коронавирусом и была госпитализирована в одну из больниц Лондона. На протяжении длительного времени артистка лечилась от обычной простуды и тщательно следила за своим здоровьем. Но на прошлой неделе ее состояние ухудшилось, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Также коронавирусом заразилась голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно.

О госпитализации Марианны сообщила ее близкая подруга Пенни Аркейд. По ее словам, медики подтвердили у Фейтфулл коронавирус еще в прошлый вторник. До этого певица находилась дома в Лондоне на самоизоляции.

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Пенни Аркейд предполагает, что заразить подругу могли сиделки, ведь сама певица карантинного режима не нарушала. Ее бывший муж, художник Джон Данбар отметил, что экс-жена едва разговаривает и не контактирует со своей семьей.

Отметим, что певица начала карьеру в 60-х годах с сотрудничества с рок-группой Rolling Stones. Однако звезда страдала от наркотической зависимости и анорексии. 14 лет назад у нее обнаружили рак груди, а впоследствии Фейтфулл рассказала, что за 12 лет до этого у нее нашли гепатит С.

Смотрите в сюжете, как принц Чарльз преодолел коронавирус:

Ранее сообщалось, что в Италии после госпитализации умер культовый дизайнер обуви.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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