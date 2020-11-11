Бритни Спирс готова завершить карьеру певицы из-за своего отца

Артистка пытается добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь

Бритни Спирс, которая не так давно попыталась избавиться от опеки своего отца Джеймса, проиграла дело в суде – певица пока что будет находиться под контролем, и еще неизвестно, когда сможет полностью распоряжаться своими деньгами, временем и самостоятельно контролировать собственную жизнь. Теперь Бритни грозится завершить свою карьеру!

На недавнем заседании судья верховного суда Лос-Анджелеса отказалась отстранить Джеймса Спирса от его опекунства, хотя она не исключила будущей возможности пересмотреть дело, сообщает Variety.

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears

"Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она никогда больше не выступит на сцене, если ее отец будет руководить ее карьерой", – сказал судье адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Д. Ингхэм III.

Ранее суд разрешил Бритни Спирс расширить штат своих юристов, что дало надежду многим поклонникам певицы – теперь у нее больше шансов выйти из-под опеки отца и тотального контроля со стороны своей семьи.

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Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу. В Instagram поп-принцесса 00-х публикует одни и те же селфи и танцы, в которых пользователи соцсети видят мольбу о помощи и даже символы, соответствующие просьбе позвонить в службу спасения США – 911.

Ранее Бритни Спирс записала видеообращение, в котором сообщила, что она в порядке.

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