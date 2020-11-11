Бритни Спирс готова завершить карьеру певицы из-за своего отца
Артистка пытается добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь
Бритни Спирс, которая не так давно попыталась избавиться от опеки своего отца Джеймса, проиграла дело в суде – певица пока что будет находиться под контролем, и еще неизвестно, когда сможет полностью распоряжаться своими деньгами, временем и самостоятельно контролировать собственную жизнь. Теперь Бритни грозится завершить свою карьеру!
На недавнем заседании судья верховного суда Лос-Анджелеса отказалась отстранить Джеймса Спирса от его опекунства, хотя она не исключила будущей возможности пересмотреть дело, сообщает Variety.
"Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она никогда больше не выступит на сцене, если ее отец будет руководить ее карьерой", – сказал судье адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Д. Ингхэм III.
Ранее суд разрешил Бритни Спирс расширить штат своих юристов, что дало надежду многим поклонникам певицы – теперь у нее больше шансов выйти из-под опеки отца и тотального контроля со стороны своей семьи.
Читайте также:Отец Бритни Спирс запретил ей рожать и выходить замуж
Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу. В Instagram поп-принцесса 00-х публикует одни и те же селфи и танцы, в которых пользователи соцсети видят мольбу о помощи и даже символы, соответствующие просьбе позвонить в службу спасения США – 911.
Ранее Бритни Спирс записала видеообращение, в котором сообщила, что она в порядке.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное