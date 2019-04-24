Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

Певица обеспокоила фанатов своим психическим состоянием

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears

Американскую певицу Бритни Спирс выпустили из психиатрической больницы на Пасху. Поклонники не на шутку взволнованы состоянием певицы. Поэтому Бритни записала видеообращение к своим фанатам.

23 Апр 2019 в 6:30 PDT INSTAGRAM (@britneyspears)

"В последнее время моя семья пережила много стрессов и беспокойств, поэтому мне просто нужно было время, чтобы разобраться", – сказала она в видеообращении. Спирс отметила, что ее семье и команде даже начали поступать угрозы.

"Ходят слухи, угрозы смерти моей семье и моей команде, и так много всего сказано. Я пытаюсь уделить время себе, но все, что происходит, только усложняет мне жизнь. Не верьте всему, что читаете и слышите. Эти фальшивые электронные письма были написаны Сэмом Лутфи (экс-менеджер Бритни Спирс – ред.) много лет назад. Я их не писала. Он притворялся мной и общался с моей командой по поддельному адресу электронной почты", – сказала артистка.

Напомним, певица Бритни Спирс сейчас намерена завершить свою карьеру певицы. Инсайдеры поговаривают, что вскоре звезда может объявить об этом. А мама Бритни Спирс Линн обеспокоила публику весьма загадочным постом в Instagram. Женщина опубликовала изображение, на котором написано, что "бой только начался". На фото также изображена женщина на коленях.

Смотрите видео о том, как Бритни Спирс расплачивается за ошибки прошлого:

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