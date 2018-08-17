Бритни Спирс принудили выплатить бывшему мужу огромную сумму

Бритни с экс-супругом воспитывают двоих сыновей

Бритни Спирс. Фото: Getty

Не только Анджелина Джоли и Брэд Питт судятся из-за детей. Знаменитая поп-звезда Бритни Спирс также участвует в тяжелом судебном процессе со своим бывшим супругом.

В течение нескольких лет певица и ее муж Кевин Федерлейн судятся из-за алиментов на их общих сыновей: 12-летнего Шона и 11-летнего Престона.

В прошлом году экс-муж певицы получал 20 тысяч долларов в месяц, а в феврале этого года он обратился в суд с требованием увеличить алименты в два раза. Суд отказал ему в этой просьбе, после чего Кевин подал ходатайство на увеличение алиментов втрое – по 60 тысяч долларов ежемесячно.

Как передает издание Blast, Бритни обязали выплатить бывшему мужу 110 000 долларов. Известно, что эти деньги пойдут на оплату юридических услуг и налоги, а также "юридические затраты и налоги.

Федерлайн подсчитал, что прибыль Спирс составляет 35 миллионов в год, в то время как его доход – 35 тысяч. По его мнению, так он не сможет обеспечить детям "достойный уровень жизни".

Напомним, парень Бритни Спирс "взорвал" сеть интригующим фото.