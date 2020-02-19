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Бритни Спирс сломала ногу: бойфренд звезды умилил кадрами из больницы

Сэм Асгари поддерживает возлюбленную

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:36

Голливудская звезда Бритни Спирс попала в больницу – певица сломала ногу. Об этом сообщил ее возлюбленный, 26-летний Сэм Асгари, который всячески поддерживает артистку в сложный период.

Так, по словам бойфренда, Бритни Спирс сломала плюсневую кость во время очередной репетиции. Сэм Асгари проводит время с возлюбленной в клинике и даже написал на гипсе: "Сильная".

"Когда ты что-то ломаешь, у тебя это будет заживать быстрее, тем более, что ты моя девушка… Моя львица сломала плюсневую кость на ноге во время танцев. Желаю ей скорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать и танцевать!", – написал Сэм Асгари и опубликовал фото и видео с Бритни Спирс из больницы.

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Отметим, впервые 38-летняя Бритни Спирс вышла в свет со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари в июле. Пара появилась на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Публика отметила, что артистка выглядела счастливой. Нежные поцелуи и трепетные прикасания – влюбленные совсем не скрывали своих чувств перед фотографами.

Узнайте также, почему и на кого Бритни Спирс подает в суд:

Ранее мы также писали, что Бритни Спирс открывает музей по мотивам своих клипов.

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