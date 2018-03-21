Бритни Спирс стала лицом KENZO и снялась в соблазнительном образе

36-летняя американская певица Бритни Спирс стала лицом новой рекламной кампании бренда KENZO. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram, где также появилось несколько снимков из новой фотосессии для знаменитого бренда.

На снимках Бритни позирует в ботфортах на шнуровке и дениме, на других фото певица облачилась в короткий свитшот, а также яркий костюм с цветочным принтом. Новая яркая коллекция KENZO получила название La Collection Memento No2.











Бритни Спирс стала лицом рекламной кампании бренда KENZO.

Певица Бритни Спирс снялась в рекламной кампании бренда KENZO. Бритни Спирс стала лицом рекламной кампании бренда KENZO.

Певица Бритни Спирс снялась в рекламной кампании бренда KENZO. Бритни Спирс стала лицом рекламной кампании бренда KENZO.

Певица Бритни Спирс снялась в рекламной кампании бренда KENZO. Бритни Спирс стала лицом рекламной кампании бренда KENZO.

Певица Бритни Спирс снялась в рекламной кампании бренда KENZO. Бритни Спирс стала лицом рекламной кампании бренда KENZO.

Певица Бритни Спирс снялась в рекламной кампании бренда KENZO. Бритни Спирс стала лицом рекламной кампании бренда KENZO.

Певица Бритни Спирс снялась в рекламной кампании бренда KENZO.

Недавно Бритни Спирс поделилась с подписчиками в Instagram своим архивным фото. За несколько часов 500 тысяч фолловеров американской поп-певицы оценили ее старое фото при помощи лайков, а в комментариях буквально искупали в комплиментах.

Популярные бренды часто привлекают знаменитостей принимать участие в их рекламных кампаниях. Так, дети супермодели Синди Кроуфорд 16-летняя Кайя и 18-летний Прэсли Гербер снялись для бренда Calvin Klein. Как говорится в сообщении бренда, эта кампания нацелена на то, чтобы сделать акцент на семейных узах и тех, вещах, которые объединяют всех членов семьи.