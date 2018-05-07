Бритни Спирс удивила поклонников фото своего завтрака

Певица разместила снимок в Instagram

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

В последнее время 36-летняя американская певица Бритни Спирс ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом. Видео своих тренировок певица часто публикует в Instagram. Недавно Бритни разместила видео, на котором выполняет различные спортивные упражнения вместе со своим 23-летним бойфрендом Сэмом Асгари.

Поклонники певицы каждый раз пишут ей сотни комплиментов в адрес ее фигуры. На этот раз Бритни очень удивила их, опубликовав фото своего завтрака: "Отличное начало дня", – подписала фото певица.

Бритни Спирс показала свой завтрак Фото: instagram.com/britneyspears

"Как ты можешь столько есть и оставаться такой же стройной?", "Ты заслуживаешь это, выглядишь замечательно", "Это что, все для тебя?", "Это достаточно большая порция для такой стройной, горячей девушки, как ты", "Это явно не еда для диеты", "Бритни, не могу поверить, что ты можешь все это съесть. Я бы поправилась, если б только понюхала эту еду", – написали подписчики певицы в комментариях.

Напомним, ранее Бритни Спирс разместила соблазнительный видеоролик, на котором она танцует в суперкоротких белых шортах и розовом спортивном топе.

Рецепт быстрого и сытного завтрака – смотрите видео:



