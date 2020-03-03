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Бритни Спирс в откровенном боди показала фото с молодым бойфрендом

Певица позировала в объятиях 25-летнего спортсмена

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 20:00

Голливудская звезда Бритни Спирс, которая недавно сломала плюсневую кость на стопе, обнажилась на совместном снимке со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари.

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Таким оригинальным способом кумир миллионов поздравила любимого мужчину с днем рождения. На своей странице в Instagram 38-летняя певица опубликовала подборку снимков, на котором позирует в белом боди в объятиях своего жениха. Отметим, что возлюбленный звезды отмечал день рождения 2 марта.

Бритни Спирс с возлюбленным
Бритни Спирс с возлюбленным
Фото: instagram.com/britneyspears

Певица с Сэмом Асгари
Певица с Сэмом Асгари
Фото: instagram.com/britneyspears

"Счастливого дня рождения этому мужчине! Я обожаю и люблю его больше всего на свете!" – написала знаменитость.

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Отметим, впервые Бритни Спирс вышла в свет со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари в июле. Пара появилась на красной дорожке во время премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Публика отметила, что артистка выглядела счастливой. Нежные поцелуи и трепетные касания – влюбленные совсем не скрывали своих чувств перед фотографами.

Ранее мы также писали, что Бритни Спирс открывает музей по мотивам своих клипов.

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