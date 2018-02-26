Бритни Спирс вышла в свет в пикантном мини-платье

На днях Бритни Спирс стала гостьей церемонии The Hollywood Beauty Awards 2018, которая состоялась в Лос-Анджелесе. 36-летняя певица получила награду в категории "Аромат года" за свой парфюм Fantasy In Bloom.

На светское мероприятие Спирс пришла в соблазнительном наряде.

Бритни предстала перед фотографами в обтягивающем мини-платье с "голым" эффектом, расшитом стразами. Дополнила свой образ артистка серебристыми босоножками на каблуке.

Фото: AFP

Напомним, певица Бритни Спирс отрастила волосы, похудела, прошла курс процедур у косметолога, и ее карьера снова пошла вверх. Но с годами держать себя в форме Спирс становилось все труднее. Стилисты певицы пользовались необычными приемами, чтобы Бритни выглядела на сцене спортивной – они рисовали ей пресс, чтобы живот казался рельефным.

Кроме тренировок в спортзале, певица занимается йогой. Ее персональный тренер Николь Скьячча раскрыла все секреты их уникальных тренировок. На самом деле, ничего сверхъестественного Бритни в зале не делает. Ее любимые упражнения – "собака мордой вверх" и "собака мордой вниз".



