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Бритни Спирс записала видеообращение, в котором сообщила, что она в порядке. Фанаты сомневаются

Сегодня, 17:15

Певица обратилась к своим встревоженным поклонникам

Последнее время поклонники Бритни Спирс обеспокоены ее состоянием здоровья и переживают за жизнь звезды. В Сети даже прошел флешмоб в поддержку певицы. В постах своего кумира фаны ищут скрытые послания и просят Спирс сообщить, что с ней происходит. Бритни им ответила.

После долгого молчания Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, в котором поблагодарила подписчиков за слова поддержки и заверила, что с ней все хорошо.

Britney Spears (@britneyspears)

"Я видела много комментариев и различных историй обо мне и хочу сказать: не верьте этим слухам, со мной все хорошо. Я никогда не была так счастлива, как сейчас! Посылаю вам свою любовь и наилучшие пожелания", – обратилась к поклонникам 38-летняя Бритни.

Пользователей соцсети этот ролик не упокоил, а наоборот – насторожил. Многие все еще уверены, что их любимица находится в опасности.

  • "Мне кажется, она напугана";
  • "Бритни, ты на самом деле в порядке?";
  • "Ее Инстаграм строго контролируется";
  • "Дорогая, очевидно, что с тобой что-то не так", – пишут обеспокоенные фанаты.

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Напомним, что Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

В Instagram поп-принцесса 00-х публикует одни и те же селфи и танцы, в которых пользователи соцсети видят мольбу о помощи и даже символы, соответствующие просьбе позвонить в Службу спасения США, – 911.

Подробнее о том, что происходит с Бритни Спирс смотрите в сюжете:

Недавно сообщалось, что отец Бритни Спирс запретил ей рожать и выходить замуж.

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