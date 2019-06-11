Бритни Спирс заявила, что папарацци испортили ее фигуру на фото

Фотографы запечатлели Бритни Спирс во время отдыха на пляже

Бритни Спирс Фото: Getty Images

37-летняя голливудская певица Бритни Спирс в последнее время часто появляется в СМИ, и не всегда в хорошем свете. Так, отец звезды пытается добиться полной опеки над ней, а вот сама певица начала процесс борьбы за финансовую и личную независимость, даже приходила на суд, однако ее отца это не устроило.

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А недавно издание DailyMail опубликовало фото Бритни Спирс, сделанные во время ее отдыха на пляже с возлюбленным Сэмом Асгари. После этого в сети на певицу обрушился шквал критики, якобы Бритни Спирс показывает лишь отфотошопленные снимки, ведь на них она выглядит гораздо стройнее.

По словам артистки, папарацци испортили ее фигуру на фото. Более того, Бритни Спирс поделилась видео, на котором показывает фигуру с разных сторон, демонстрируя, что она в отличной форме. Певица также сравнила свое тело на видео со снимком, опубликованным в СМИ.

Jun 10, 2019 at 7:00pm PDT INSTAGRAM (@britneyspears) on

"Люди всегда говорят, что знаменитости фотошопят свои снимки, но никогда не подвергают сомнению кадры, опубликованные папарацци, которые они испортили!!!!", – возмутилась Бритни Спирс.

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