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Брижит Макрон получила серьезную травму: подробности

Супруга президента Франции травмировалась во время отпуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
65-летняя Брижит Макрон
65-летняя Брижит Макрон
Фото: AFP

Первая леди Франции Брижит Макрон получила травму руки во время отпуска, который президентская чета проводит в форте Брегансон на юге страны. В субботу, 17 августа, супруга президента Франции появилась на мероприятии по случаю 75-летия освобождения города Борм-ле-Мимоза на юге страны с рукой на перевязи.

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Темно-синяя перевязь контрастировала с ее белым костюмом, поэтому не осталась без внимания публики. Несмотря на травму, Брижит сопровождала мужа Эммануэля Макрона на мероприятии. Более того, после завершения торжественной части первая леди Франции вместе с супругом в течение почти двух часов ходила в толпе собравшихся на площади Борм-ле-Мимоза французов, общалась с ними, обменивалась рукопожатиями, используя левую руку, и даже позировала для селфи. 

Брижит Макрон травмировала руку
Брижит Макрон травмировала руку
Фото: AFP

По информации интернет-издания Pure people ("Пьюр пипл"), Брижит Макрон получила травму из-за неудачного падения во время спуска с лодки. Отметим, Елисейский дворец пока никак не прокомментировал случившееся, как и состояние здоровья жены Эммануэля Макрона.

Ранее мы также писали, что Брижит Макрон продемонстрировала отменное чувство стиля.

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Франция травма первая леди Эммануэль Макрон Брижит Макрон
Источник: ТАСС
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