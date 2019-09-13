Бросил жену ради певицы: Анна Седокова рассекретила имя нового бойфренда

Возлюбленный певицы ради нее ушел из семьи

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассекретила имя нового возлюбленного. Теперь это больше не тайна! Избранником певицы стал спортсмен и ради звезды он бросил свою супругу с маленьким сыном. Сама Анна не один раз заявляла, что встречается исключительно с неженатыми мужчинами.

"Увидев своего первого мужа возле дома его любовницы, вспоминая свое состояние, я бы не пожелала такого никому", – ранее говорила Седокова.

Но, наверное, знаменитость забыла собственные правила, когда встретила баскетболиста Яниса Тимма. Сам спортсмен после встречи со звездой сразу же удалил все снимки с женой. По его словам, он развелся с женой Саной еще пол года тому. Вот только для супруги такое заявление стало огромной неожиданностью после девяти лет отношений и она отметила, что для нее такие новости неожиданные.

Янис Тимма с сыном Фото: Instagram.com

"Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Я этого не знала. Знаю только то, что полгода назад ты стал мне изменять. Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила?" – написала супруга спортсмена Сана.

Анна Седокова, в свою очередь, также не стала молчать и написала на своей странице в Instagram, что ее возлюбленный – порядочный человек, а вся эта история с изменами – слухи и выдумки прессы.

"Столько грязи в прессе. Мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость. Вы еще успеете всех осудить и обсудить, ведь время все расставит на свои места. А пока припрячьте свои камни до следующей серии, ведь в ней будет неожиданный поворот", – написала певица.

Напомним, что ранее Анна Седокова рассказала, почему не спешит под венец.

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