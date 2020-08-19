Бруклин Бекхэм намекнул, что уже женился на Николе Пельтц

Парень уже называет возлюбленную своей "женой"

В прошлом месяце стало известно, что 21-летний Бруклин, сын футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистки группы Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм, женится. Его избранницей стала 25-летняя Никола Пельтц, дочь миллиардера Нельсона Пельтца.

Теперь Бурклин взволновал поклонников, намекнув, что они с Николой уже заключили брак. На странице Николы в Instagram появилось селфи с Бруклином, которое она подписала "Мой навсегда".

В комментариях к снимку Бурклин ответил возлюбленной: "Моя жена". Поклонники пары были шокированы его сообщением, ведь свадьба влюбленных запланирована на следующий год.

Скриншот: Instagram Николы Пельтц

"Вы уже поженились?", "Бруклин, вы уже в браке?", "Не может быть, вы поженились?" – писали подписчики Николы в комментариях к публикации.

Масла в огонь подлила и мать Бруклина – Виктория Бекхэм, которая на своей странице в Instagram разместила фото, на котором ее сын запечатлен с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Скриншот: Instagram Виктории Бекхэм

Празднование свадьбы Бруклина и Николы пройдет в двух странах: США и Великобритании в 2021 году. Оплатить торжество вызвались как отец Николы, так и родители Бруклина. Младшие братья Бекхэма будут шаферами, а сестра – подружкой невесты.

Ранее Бруклин Бекхэм показал, как делал предложение Николе Пельтц.

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