Бруклин Бекхэм показал, как делал предложение Николе Пельтц: фото

Парень поделился трогательными фото в соцсети

21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин, который женится на 25-летней дочке миллиардера Николе Пельтц, показал, как делал возлюбленной предложение.

На своей странице в Instagram он опубликовал трогательные фото, на которых запечатлен момент, когда он просит руки Николы.

"Я не могу представить свою жизнь без тебя, малышка, ты заставляешь меня чувствовать себя особенным и постоянно смеяться. Я всегда буду заботиться о тебе, и всегда буду рядом", – подписал кадры Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/brooklynbeckham

В комментарии к публикации Никола ответила жениху: "Я так люблю тебя, что мое сердце будто сейчас взорвется".

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Напомним, о помолвке Бруклина и Николы стало известно пару недель назад. Празднование свадьбы пройдет в двух странах: США и Великобритании. Оплатить торжество вызвались как отец Николы, так и родители Бруклина. Младшие братья Бекхэма будут шаферами, а сестра – подружкой невесты.

Ранее мы делились подробностями свадьбы Бруклина и Николы. Оказывается, что Бруклин уже присмотрел место для проведения церемонии, его родители уже нашли шеф-повара, а саму свадьбу проведут по еврейским традициям (Никола имеет еврейские корни по отцу, а также является иудейкой).

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