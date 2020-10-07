Бруклин Бекхэм сделал необычную татуировку в честь невесты: фото

Парень набил тату на шее

21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поделился очередными фото со своей невестой Николой Пельтц. И поклонники уже заметили его новую татуировку!

На снимке, опубликованном в Instagram, Бруклин красит губы Николе помадой из новой линейки бренда косметики своей мамы – Victoria Beckham Beauty. Коллекция получила название Posh Spice. Николь, как будущая невестка Виктории, не могла не протестировать новинки из коллекции.

"Posh вернулась", – лаконично подписал фото Бруклин, отметив в публикации свою маму и страничку ее бренда.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Но не помада привлекла внимание подписчиков Бруклина, а его новое тату на шее в виде глаз Николы Пельтц. Многим поклонникам пары тату пришлось по душе.

Напомним, в следующем году 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин свяжет себя узами брака с 25-летней Николой Пельтц, актрисой и дочкой миллиардера Нельсона Пельтца.

Ранее мы делились подробностями свадьбы Бруклина и Николы. Оказывается, что Бекхэм-младший уже присмотрел место для проведения церемонии, его родители нашли шеф-повара, а саму свадьбу проведут по еврейским традициям (Никола имеет еврейские корни по отцу, а также является иудейкой).

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