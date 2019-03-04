Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бруклину Бекхэму – 20: Виктория и Дэвид забавно поздравили сына

Дэвид Бекхэм показал, как его старший сын Бруклин выглядел в детстве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:43
Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham

4 марта старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм исполнилось 20 лет. Звездные родители забавно поздравили Бруклина с днем рождения.

На своей странице в Instagram Дэвид Бекхэм показал, как Бруклин выглядел в детстве, и оставил поздравление сыну: "20 лет назад сегодня этот маленький человек вошел в нашу жизнь... Мы не можем не гордиться человеком, которым он вырос, и страстью, с которой он делает все... Мы любим тебя. С днем рождения, взрослый мальчик".

Бруклин Бекхэм в детстве
Фото: instagram.com/davidbeckham
Бруклин Бекхэм в детстве
Фото: instagram.com/davidbeckham
Бруклин Бекхэм в детстве
Фото: instagram.com/davidbeckham
Бруклин Бекхэм в детстве
Фото: instagram.com/davidbeckham
Бруклин Бекхэм в детстве
Фото: instagram.com/davidbeckham
1/5

Виктория Бекхэм тоже не осталась в стороне и поздравила старшего сына Бруклина с 20-летием: "Не могу поверить, что ему сегодня 20 лет!!! Сегодня особенный день для всей нашей семьи!!! Много поцелуев".

Виктория Бекхэм с сыном Бруклином
Виктория Бекхэм с сыном Бруклином
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Ранее мы писали, что Бруклин Бекхэм отметил День влюбленных со своей девушкой в Париже и признался, что он "самый счастливый в мире".

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Сегодня моя мечта исполнилась": Дэвид Бэкхем открыл статую самому себе в США Умер Карл Лагерфельд: как на смерть дизайнера отреагировали его музы Дэвида Бекхэма вызвали в суд за разговоры по телефону за рулем 19-летний Бруклин Бекхэм снял свою 21-летнюю девушку в пикантной фотосессии
Дэвид Бекхэм Бруклин Бекхэм Виктория Бекхэм
Реклама

Новости партнеров

Синий маникюр, как стиль жизни: 5 роскошных идей
Синий маникюр, как стиль жизни: 5 роскошных идей
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм

Популярные статьи

Сегодня, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Сегодня, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Сегодня, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Сегодня, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Сегодня, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

Вчера, 14:16Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд

Вчера, 08:25Техно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаШоу-бизнес

35-летняя Пиппа Миддлтон показала стройную фигуру после родов

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ани Лорак снова собирается замуж?
Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Яна Соломко розлучається з чоловіком:
Яна Соломко розлучається з чоловіком: "Холостяк" - ілюзія щастя
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом