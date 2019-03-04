Бруклину Бекхэму – 20: Виктория и Дэвид забавно поздравили сына
Дэвид Бекхэм показал, как его старший сын Бруклин выглядел в детстве
4 марта старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм исполнилось 20 лет. Звездные родители забавно поздравили Бруклина с днем рождения.
На своей странице в Instagram Дэвид Бекхэм показал, как Бруклин выглядел в детстве, и оставил поздравление сыну: "20 лет назад сегодня этот маленький человек вошел в нашу жизнь... Мы не можем не гордиться человеком, которым он вырос, и страстью, с которой он делает все... Мы любим тебя. С днем рождения, взрослый мальчик".
Виктория Бекхэм тоже не осталась в стороне и поздравила старшего сына Бруклина с 20-летием: "Не могу поверить, что ему сегодня 20 лет!!! Сегодня особенный день для всей нашей семьи!!! Много поцелуев".
Ранее мы писали, что Бруклин Бекхэм отметил День влюбленных со своей девушкой в Париже и признался, что он "самый счастливый в мире".
Напомним, Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.
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