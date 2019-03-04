Бруклину Бекхэму – 20: Виктория и Дэвид забавно поздравили сына

Дэвид Бекхэм показал, как его старший сын Бруклин выглядел в детстве

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

4 марта старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм исполнилось 20 лет. Звездные родители забавно поздравили Бруклина с днем рождения.

На своей странице в Instagram Дэвид Бекхэм показал, как Бруклин выглядел в детстве, и оставил поздравление сыну: "20 лет назад сегодня этот маленький человек вошел в нашу жизнь... Мы не можем не гордиться человеком, которым он вырос, и страстью, с которой он делает все... Мы любим тебя. С днем рождения, взрослый мальчик".

Бруклин Бекхэм в детстве Фото: instagram.com/davidbeckham Бруклин Бекхэм в детстве Фото: instagram.com/davidbeckham Бруклин Бекхэм в детстве Фото: instagram.com/davidbeckham Бруклин Бекхэм в детстве Фото: instagram.com/davidbeckham Бруклин Бекхэм в детстве Фото: instagram.com/davidbeckham 1/5

Виктория Бекхэм тоже не осталась в стороне и поздравила старшего сына Бруклина с 20-летием: "Не могу поверить, что ему сегодня 20 лет!!! Сегодня особенный день для всей нашей семьи!!! Много поцелуев".

Виктория Бекхэм с сыном Бруклином Фото: instagram.com/victoriabeckham

Ранее мы писали, что Бруклин Бекхэм отметил День влюбленных со своей девушкой в Париже и признался, что он "самый счастливый в мире".

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.

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