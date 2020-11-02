Продюсеры "Время и Стекло" впервые раскрыли причину распада группы: что будет делать Дорофеева

Потап и Горовая раскрыли все карты

Наконец-то раскрыта главная интрига года. Надя Дорофеева отправляется в сольное плавание, и именно это стало причиной распада группы "Время и Стекло". Об этом рассказали продюсеры коллектива Потап и Ирина Горовая.

30 октября "Время и Стекло" отыграли последний концерт в Киеве, перед которым журналисты "Зіркового шляху" пообщались с Горовой и Потапом. По словам Ирины, Дорофеева уже готова выступать сольно и в ближайшее время поклонники смогут увидеть другую Надю.

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Как раз тот самый момент, когда Надя Дорофеева созрела к своему сольному проекту. И позитив очень крутой и мощный автор и продюсер. Поэтому они готовы меняться", – прокомментировала экс-супруга Потапа.

Последний концерт "Время и Стекло" Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Коллеги признались ,что думали о новом составе "Время и Стекло" и даже спросили мнения поклонников. Однако тем не понравилась идея продюсеров.

"Мы спросили: "Может мы оставим франшизу ВиС и возобновим ее с новыми участниками?". Почему-то фанаты... Я думал они лучше воспримут. Они написали "Мы не хотим, чтобы был кто-то другой", – рассказал Потап.

Эксклюзивный репортаж с последнего концерта "Время и Стекло" смотрите ниже:

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства.

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